Пользователи iPhone X нашли новую функцию

Один из пользователей Reddit обнаружил в iPhone X новую функцию - выключение будильника в смартфоне можно делать только взглядом. Об этом он отметил в своем посте на сервисе.



Мужчина рассказал, что заметил данную функцию утром, когда зазвонил его будильник.



"Я приподнялся с кровати, просто посмотрел на телефон, и будильник отключился. Сперва мне показалось, что это сон", - отметил он.



О данной функции не упоминается ни в обзорах флагмана, ни в инструкции. Однако это логично, учитывая, что пользователи новых iPhone могут отмечать уведомления, как прочитанные, если посмотрят на гаджет.

