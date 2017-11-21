Ким Чен Ын распорядился усилить независимость автопрома КНДР от внешних факторов

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения крупнейшего автомобильного предприятия страны "Сынри" подчеркнул необходимость налаживания отечественного производства без опоры на внешние факторы. Об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК.



"Очень важно, чтобы мы могли производить транспортные средства собственными силами, поскольку это будет способствовать экономическому развитию, укреплению государственной мощи", - подчеркнул глава государства при осмотре цехов, где началось производство пятитонных грузовиков новой модели.



В ходе инспекции лидера КНДР сопровождали заместители председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) О Су Ён и Пак Тхэ Сон, а также заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ен Вон.



"Эти грузовики - свидетельство тому, что, несмотря на напор со стороны внешних враждебных сил, пытающихся преградить нам путь к прогрессу, рабочий класс Кореи продемонстрировал несгибаемую волю, сплотившись воедино", - подчеркнул Ким Чен Ын.



Глава государства обозначил перед руководством завода новые направления и задачи развития на ближайший год. "Необходимо обеспечить модернизацию этого объединения, чтобы с его конвейера массово сходили современные грузовики, удовлетворяющие стандартам XXI века", - пояснил лидер КНДР.



Ранее Ким Чен Ын поставил перед отечественной автомобильной отраслью задачу модернизации в условиях формирования в стране наукоемких отраслей народного хозяйства. Он подчеркнул, что успешное развитие автопрома КНДР - залог укрепления обороноспособности республики.

