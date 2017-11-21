УЕФА может запретить Милану участвовать в еврокубках

После отставки главы Федерации футбола Италии Карло Тавеккио, и последовавших затем в его адрес обвинений в секс-домогательствах, в эпицентр очередного скандала угодил знаменитый Милан.



Клуб может быть исключен из еврокубков из-за нарушений правил финансового фэйр-плей, передает испанская газета Marca.



Оказывается, две недели руководство Милана побывало "на ковре" в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где пытались убедить спецкомиссию во главе с президентом УЕФА Александром Чеферином в финансовом благополучии клуба. Однако аргументы Марко Фассоне, генерального директора Милана, не произвели на УЕФА никакого впечатления.



УЕФА подозревает, что передача акций клуба от группы Сильвио Берлускони (бывший владелец команды - ред.) китайской компании Sport Investment Lux за 740 миллионов евро и последующие переводы игроков были сделаны с нарушениями правил финансового фэйр-плей.



Нынешняя финансовая политика Милана строится на том, что клуб успешно выступит в Лиге Европы и гарантировано выйдет в следующем сезоне в Лигу чемпионов, но до этого очень далеко. После 13 туров Милан занимает в чемпионате Италии седьмое место, и находится в 11 очках от зоны Лиги чемпионов.



Кроме этого, нынешний владелец Милан китайский бизнесмен Ли Юнхун подозревается в мошенничестве. Силовые структуры Китая заинтересовались им как раз после покупки клуба за 740 миллионов евро. Полиция Китая выяснила, что он является фактическим владельцем горнодобывающей компании, но в документах это не отражено.

