Ляшко соврал о тройном выигрыше в лотерею - Каплин

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко соврал, что выигрывал в лотерею. Так утверждает нардеп Сергей Каплин на своей странице в Facebook, выложив ответ "Национальной лотереи".



"По состоянию на 9 ноября Олег Ляшко не обращался за выигрышем ни в один из офисов Украинской Национальной Лотереи. При этом задекларировал тройную удачу в виде полмиллиона гривен, в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии изменения внесены еще 24 октября. Откуда же деньги, которые главный радикал называет выигрышем?", - пишет Каплин.



При этом нардеп отметил, что проверять "азартную сделку" Ляшко в НАПК решили только в следующем году, "чтобы радикальный везунчик успел спрятать все концы в воду".



Каплин, в связи с ответом Украинской Национальной Лотереи повторно обратился к Нацагентству по предупреждению коррупции, чтобы там немедленно, учитывая факты, взялись проверять декларацию Ляшко, а также сообщили о новых фактах для расследования незаконного обогащения лидера РПЛ, которое проводит НАБУ.

