Украина поднялась в рейтинге налогообложения с 84 на 43 место за год

Украина в рейтинге "Налогообложение 2018" поднялась на 43 позицию из 190 стран по сравнению с 84 местом по результатам в рейтинге "Налогообложение 2017".



"Наибольшее влияние на улучшение позиций в рейтинге показало снижение единого социального взноса с 2017 года. Это имело положительное влияние на общую налоговую нагрузку в Украине", - сообщил партнер компании "PwC Украина" Вячеслав Власов в ходе презентации результатов рейтинга в Киеве во вторник.



Как демонстрируют данные обнародованного исследования, Украина по сравнению с показателями прошлого года, улучшила свои позиции почти вдвое - на 41 процентный пункт.



Рейтинг определяется на основе четырех индикаторов: общая ставка налога, время на подачу отчетности и уплату налогов, количество платежей, индекс эффективности работы налоговых органов после подачи отчетности (индекс пост-подачи).



Согласно обнародованным данным, общая налоговая нагрузка в Украине составляет 37,8%, в Европейском Союзе - 40,5%, тогда как общий мировой показатель - 39,6%. Положительный тренд Украина показывает в отношении количества налоговых платежей в год - их пять, при среднем показателе в мире - 24, в ЕС - 12.



В то же время на подготовку и подачу налоговой отчетности в Украине в среднем уходит 327,5 часа в год, тогда как в ЕС этот показатель - 161 час, а общий мировой - 240 часов, свидетельствуют данные рейтинга "Налогообложение-2018".



По индексу пост-подачи украинский показатель достиг 85,95 при общем мировом в 59,51 и европейском - 81,6.



Как отметил В.Власов, Украина проигрывает другим странам в правилах заполнения налоговой отчетности.



"Это демонстрирует рейтинг из года в год. Кроме того, в других странах, которые находятся выше Украины в рейтинге, существует реальный электронный документооборот между бизнесом и фискальными органами. Электронный кабинет функционирует не просто как почтовый ящик, а документооборот осуществляется в электронном виде”, - сказал он.



Исследование "Налогообложение-2018" (Paying Taxes 2018) является одной из составляющих исследования "Ведение бизнеса 2018" (Doing Business 2018) и представляет собой совместный ежегодный проект Группы Мирового банка и компании PwC, в рамках которого оценивается количественные и качественные аспекты уплаты налогов в 190 странах. Исследование выходит 12-й год подряд. Отчет на каждый следующий год публикуется осенью текущего года по данным прошлого года.

