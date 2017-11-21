Геращенко инициирует обязательное использование светоотражающих элементов детьми

Геращенко инициирует обязательное использование светоотражающих элементов детьми

Советник министра внутренних дел, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко инициирует внедрение обязательного ношения светоотражательных наклеек для детей в Украине, что позволит снизить смертность на дорогах.

"Украине нужно немедленно использовать европейский опыт по использованию светоотражательных элементов. Я призываю премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра МВД Арсена Авакова возглавить движение за внедрение обязательного ношения светоотражательных наклеек для детей в Украине. Мы обязаны защитить жизни наших детей!", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Он привел пример Эстонии, где за два года после проведения правительственной компании по бесплатной раздаче светоотражательных элементов удалось снизить смертность пешеходов на дорогах в более чем 6 раз. При этом родителей могут оштрафовать, если на одежде их ребенка не окажется светоотражательного элемента. В Латвии аналогичная кампания позволила снизить смертность пешеходов в более, чем два раза.

Парламентарий рассказал о ДТП на трассе "Чернигов-Киев", произошедшем вечером в понедельник, унесшем жизнь женщины с двумя детьми, переходившими дорогу в 50м от перехода.

"Трагедии можно было бы избежать, если бы в Украине было бы обязательным ношение светоотражательных наклеек на одежде, как это есть в ряде европейских стран. Маленький светоотражатель, цена которому копейки, закрепленный на липучке на одежде ребенка или на детской коляске, может сохранить десятки, сотни жизней в год. Тоже касается и взрослых, которые живут в сельской местности и часто ходят вечером вдоль неосвещенных автодорог", - отметил А.Геращенко.