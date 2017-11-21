Геращенко инициирует обязательное использование светоотражающих элементов детьми

Советник министра внутренних дел, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко инициирует внедрение обязательного ношения светоотражательных наклеек для детей в Украине, что позволит снизить смертность на дорогах.



"Украине нужно немедленно использовать европейский опыт по использованию светоотражательных элементов. Я призываю премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра МВД Арсена Авакова возглавить движение за внедрение обязательного ношения светоотражательных наклеек для детей в Украине. Мы обязаны защитить жизни наших детей!", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.



Он привел пример Эстонии, где за два года после проведения правительственной компании по бесплатной раздаче светоотражательных элементов удалось снизить смертность пешеходов на дорогах в более чем 6 раз. При этом родителей могут оштрафовать, если на одежде их ребенка не окажется светоотражательного элемента. В Латвии аналогичная кампания позволила снизить смертность пешеходов в более, чем два раза.



Парламентарий рассказал о ДТП на трассе "Чернигов-Киев", произошедшем вечером в понедельник, унесшем жизнь женщины с двумя детьми, переходившими дорогу в 50м от перехода.



"Трагедии можно было бы избежать, если бы в Украине было бы обязательным ношение светоотражательных наклеек на одежде, как это есть в ряде европейских стран. Маленький светоотражатель, цена которому копейки, закрепленный на липучке на одежде ребенка или на детской коляске, может сохранить десятки, сотни жизней в год. Тоже касается и взрослых, которые живут в сельской местности и часто ходят вечером вдоль неосвещенных автодорог", - отметил А.Геращенко.

