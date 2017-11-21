Для поиска героев проекта была проделана огромная и тщательная работа, — Оксана Марченко

«Иногда небольшого толчка достаточно, чтобы кардинально преобразовать жизнь В проекте «Время строить» мы делаем невероятное — то, что могло никогда не случиться с этими семьями». Об этом в интервью журналу «Теленеделя» рассказала ведущая проекта Оксана Марченко.



«Я мечтала о нем давно, и он должен был для меня стать если не финишем телевизионной карьеры, то каким-то очень важным ее этапом. Работать пришлось в бешеном ритме, зато от результата получала невероятное удовольствие», — поделилась телезвезда.



Самая главная проблема, с которой довелось столкнуться команде Оксаны во время работы над проектом, — документы.



«У многих они не оформлены: не приватизированы участки, дома. А оформление — длительная процедура, к тому же непростая. У людей нет на это денег. Если же они этого не делают, им тяжело помочь. Нельзя двигаться дальше — ни получить разрешение на снос, ни на проектирование, строительство, нагрузки по сетям и т. д.», — уточнила ведущая.



К тому же, для поиска героев проекта была проделана огромная: сначала найти героев проекта, потом убедиться, что все истории правдивые, что люди действительно нуждаются в помощи и заслуживают ее.



«Было непросто. Ведь все пришлось пропустить через себя. А потом соединили, казалось бы, несоединимое-ТВ и строительство. Я очень хорошо знаю, что значит строить, потому что волею судеб уже 15 лет занимаюсь архитектурой и дизайном — это одно из направлений семейного бизнеса. Следовательно, понимаю процесс изнутри, и было интересно, насколько оперативно смогут работать строители», — поделилась Оксана.



Отвечая на вопрос, сильно ли пришлось углубляться в детали строительства, Оксана Марченко сказала, что считает результат своим детищем.



«Я участвовала в разработке эскизных проектов, вносила коррективы в планы, отталкиваясь от нужд каждой семьи», — уточнила теледива.



Свой собственный опыт в строительстве, по словам Оксаны, она начала приобретать с того самого момента, когда муж, украинский политик Виктор Медведчук, сказал о необходимости построить их собственный дом.



«Естественно, я была недостаточно опытна в этом деле, но меня затянуло. Потом появился еще один дом, отель, а после — ряд объектов промышленного назначения. И оказалось, что мне нравятся все эти резиновые сапоги, грязь... Потому что вижу результат. Одно из лучших произведений, которыми горжусь, — дом, полученный в наследство от дедушки. Я его полностью перестроила, но сохранила небольшие фрагменты оригинальных стен», — рассказала Оксана.



В своей работе любимица телезрителей Марченко сочетает разные стили и направления.



«Я играю со стилями, потому что когда-то как историк изучала в университете историю архитектуры и меня это очень увлекло! Сейчас мы живем на два дома. Дедушкин выполняет представительские функции: это офис, место приема гостей, здесь проходят церковные службы (там есть домашняя церковь)», — отметила она.



По словам ведущей, она выросла в частном доме, где всегда имела возможность выйти в свой сад.



«Он был небольшой, зато там росли яблони, груша, кусты крыжовника. Это был мой собственный маленький мир. Еще у меня была крыша дома, на которую могла забраться, и чердак, где бабушка и мама ткали ковры. Там же висели картины, вышитые бабушкой... Дом в моем понимании — живое существо. Знаете, у меня есть дневник, который вела будучи школьницей, - отдельные главы посвящены ему», — подчеркнула ведущая.



Напомним: во вторник, 21 ноября, с 14:00 до 15:00, на сайте «КП в Украине» во время онлайн-конференции вы сможете задать вопросы Оксане Марченко.

