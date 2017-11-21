Продажи электромобилей в мире резко выросли

В третьем квартале 2017 года в мире было продано 287 000 электромобилей. Об этом сообщили эксперты Bloomberg New Energy Finance (BNEF), опубликовавшие во вторник исследование рынка электромобилей, пишет КоммерсантЪ.



Таким образом, рост продаж электромобилей (в это число входят как собственно электромобили, так и гибридные автомобили, заряжающиеся при помощи подключения к электросети) составил по сравнению со вторым кварталом текущего года 23%, а по сравнению с третьим кварталом прошлого — 63%.



Как отмечают эксперты BNEF, больше половины продаж приходится на Китай, где государственная программа субсидий делает электромобили дешевле (иногда до 40%) автомобилей внутреннего сгорания.



Эксперты, кроме того, прогнозируют, что отмеченный рост продаж электромобилей (который они связывают с большей доступностью инфраструктуры для подзарядки и предоставлением производителями большего выбора моделей) приведет к тому, что в 2017 году впервые за год будет продано более 1 млн электромобилей по всему миру.

