Украина должна поддерживать демократические процессы в Беларуси – спикер Рады

Киев должен поддерживать демократические процессы в Беларуси, ведь эта страна следующей разорвет отношения с Российской Федерацией и станет на путь евроинтеграции, убежден председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



"Я убежден, что Украина должна прилагать все усилия, чтобы поддерживать и Беларусь, и демократические процессы в Беларуси. Потому что у меня нет сомнений, что Беларусь будет следующей после Украины, кто разорвет отношения с Российской Федерацией и станет на путь европейского выбора", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.



Комментируя последние события в украинско-белорусских отношениях, А.Парубий отметил, что Киев пытается наладить добрососедские отношения с соседней страной. При этом он убежден, что руководство Беларуси находится под давлением и влиянием политического руководства РФ.



"Несомненно, это влияние не проходит бесследно, и влияние политики Кремля и Путина на Беларусь увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белоруской власти в отношении Украины", - сказал А.Парубий.

