Украина требует от России отменить призыв крымчан в армию

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на "временно оккупированной территории АР Крым и в г.Севастополь". "По обнародованным данным Министерства обороны Российской Федерации, уже более 800 человек – жителей временно оккупированной Автономной Республики Крым отправлено в места прохождения военной службы.



Всего осенью 2017 года государство-оккупант планирует направить с временно оккупированной территории около 2000 человек на комплектование вооруженных сил РФ, в том числе за пределами Крыма", - сказано в заявлении МИД Украины, которое распространила пресс-служба ведомства во вторник.



Киев напомнил, что Генеральная ассамблея ООН в резолюции от 19 декабря 2016 призвала Москву выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву, согласно которому государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.



Кроме того, в принятом 14 ноября 2017 года Третьим комитетом Генассамблеи ООН проекте обновленной резолюции о ситуации с правами человека в Крыму содержится призыв к Российской Федерации "прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды".



"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), устранить все вызванные им последствия, обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции ГА ООН", - сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

