Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что падение на Землю астероида, погубившего динозавров, привело к еще более худшим последствиям, чем считалось ранее. Согласно выводам ученых, из-за того, что небесное тело врезалось в поверхность планеты под углом, в атмосферу были выброшены огромные количества серы. Об этом сообщает издание Science Alert.



Раньше считалось, что астероид упал на территорию современного полуострова Юкатан под углом в 90 градусов. Однако результаты исследования, проведенного в ходе буровых работ на дне Мексиканского залива, где располагается часть древнего ударного кратера Чиксулуб, показали, что угол падения составлял около 60 градусов. В результате в воздух поднялось в три раза больше серы, чем указывали прежние оценки.



Серные газы способствуют охлаждению атмосферы. В результате температура воздуха у поверхности Земли понизилась на 26,7 градуса Цельсия почти за сутки. Астероидная зима продлилась несколько лет, пока пыль не осела. Однако охлаждение океанов длилось гораздо дольше — около сотни лет. Это привело к вымиранию большого числа видов морских организмов, включая ихтиозавров и головоногих моллюсков аммонитов и белемнитов.

