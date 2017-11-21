В Луганске прошли аресты чиновников - СМИ

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной провело аресты ряда должностных лиц ЛНР. Об этом говорится в заявлении ведомства 21 ноября, передает RT.



Как отмечается, речь идет, в частности, о директоре ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителе администрации главы ЛНР Ирине Тейцман, а также начальнике службы правительственной безопасности МВД Евгении Селиверстове. Все они обвиняются в связях с украинскими спецслужбами.



"В ночь на вторник, 21 ноября, имеющиеся материалы были представлены главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов", – сказано в сообщении.

