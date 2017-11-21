Хакеры украли с криптокошелька 30 миллионов криптодолларов

Компания Tether сообщила о краже 30,95 миллиона единиц так называемых токенизированных долларов. Об этом сообщается в материалах компании. Tether выпускает криптовалюту, которая может использоваться для транзакций между криптовалютными биржами.



19 ноября средства были переведены на адрес неавторизованного биткоин-кошелька, отмечается в заявлении компании. В Tether заявили, что не позволят выкупить похищенные токены и сейчас пытаются вернуть их, чтобы активы не попали в глобальную экосистему. Специалисты опубликовали биткоин-адрес злоумышленников и предостерегли клиентов от обмена токенами с этим адресом.



Курс токенизированного доллара Tether практически равен стоимости доллара.



На фоне сообщений о краже курс биткоина упал на 5,4 процента.

