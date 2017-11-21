Плотницкий объяснил, что творится в ЛНР

Так называемый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий прокомментировал попытку "госпереворота" в Луганске.



По его словам, попытки дестабилизации обстановки в самопровозглашенной ЛНР напрасны, в ближайшее время они будут полностью нейтрализованы, пишет Рамблер/Новости.



Плотницкий подчеркнул, что большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник "министра внутренних дел" от должности. Он подчеркнул, что попытки определенных структур "МВД" таким способом оспорить решение суда и ходатайство "комитета Народного совета ЛНР" перешли все границы допустимого.



"В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И. А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И. А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. министра внутренних дел ЛНР", — говорится в заявлении Плотницкого.



Он заверил, что ситуация находится под контролем "руководства ЛНР" и в ближайшее время будет полностью решена. В заявлении добавляется, что "попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах ЛНР".



"Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", — подчеркнул он.

