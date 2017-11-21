Возле мемориала Вечной Славы в Киеве выставили охрану

Возле мемориала Вечной Славы в Киеве, где вандалы дважды в ноябре осквернили Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата, выставили охрану. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Киевгаза". "В связи с постоянными случаями вандализма коммунальщики установили камеру наблюдения и охрану, которая будет следить и оберегать Вечный огонь от дальнейших возможных случаев его повреждения", - сказано в сообщении.



Вандалы в ночь на 20 ноября второй раз за этот месяц осквернили Вечный огонь в киевском парке Вечной славы, залив его цементом. Злоумышленников правоохранители не нашли.



"Оппозиционный блок" заявил, что "новый акт вандализма на могиле Неизвестного солдата в столичном парке Славы - второй за последний месяц - стал возможен потому, что власть не предприняла надлежащих мер по охране памятника и поиску преступников". "Вандализм на могиле Неизвестного солдата - последствие вандализма власти в гуманитарной политике. В происходящем беззаконии и осквернении памятников виновата нынешняя власть, которая погрязла в коррупции и потеряла контроль над ситуацией в стране", - считает оппозиция.

