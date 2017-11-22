Бейонсе взлетела на вершину рейнтинга Forbes

Американская певица Бейонсе Ноулз возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц журнала Forbes. В 2017 году Бейонсе не только родила близнецов, но и заработала 105 млн долларов. Большая часть этой суммы сложилась из доходов от продаж альбома Lemonade и концертного тура в его поддержку.



На второе место Forbes поставил британскую певицу валлийского происхождения Адель. Она в этом году завершила мировые гастроли в поддержку долгожданного студийного альбома и заработала 69 млн долларов.



Звезда кантри Тейлор Свифт, лидировавшая в прошлогоднем рейтинге, в этом году оказалась только на третьей строчке. По данным журнала, ее доходы составили около 44 млн долларов. Однако в следующем году певица вполне может взять реванш, поскольку только что презентовала новый альбом и анонсировала масштабный гастрольный тур.



Также в топ-10 вошли Селин Дион, Дженнифер Лопес, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс и Барбара Стрейзенд.





