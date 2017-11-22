Путин появился топлес в сериале "Гриффины"

В седьмом эпизоде 16-го сезона мультсериала "Гриффины" появился персонаж президента РФ Владимира Путина. Эпизод вышел под названием Petey IV - по аналогии с фильмом "Рокки 4", в котором боксер Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне дерется с российским спортсменом Иваном Драго.



В "Гриффинах" легендарного Рокки олицетворял главный герой шоу, Питер Гриффин. Он дважды за серию подрался с героем Путина - во дворе и на ринге. К концу эпизода Питер и Путин успели подружиться и прокатиться топлес на лошадях, однако в финале выясняется, что президент РФ отравил чай своего соперника радиоактивным веществом.



BBC отмечает еще один острополитический момент в эпизоде - когда "президент США" отправляет российскому "коллеге" предложение поучаствовать в сексуальных приставаниях к женщинам.



Как поясняет "Дождь", Путин появился в сериале после того, как Питер Гриффин написал российскому президенту возмущенное письмо и заявил, что "любой американец может надрать зад любому русскому". Анимированный Путин решил доказать, что это не так.



Отметим, это не первое появление Путина в "Гриффинах", ранее он засветился в третьей серии восьмого сезона. Также российский президент время от времени появляется в "Южном парке" и "Симпсонах".





