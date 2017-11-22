Грудное вскармливание может спасти ребенка от пищевой аллергии

Новое исследование, проведенное специалистами из Детского госпиталя Бостона, показало, что женщинам во время беременности следует есть продукты, часто вызывающие аллергию, такие как яйца и арахис. Тогда они смогут передать своим детям защитные антитела через грудное молоко.



В ходе экспериментов беременных мышей кормили аллергенными продуктами. Ученые установили: детеныши таких грызунов получали при грудном вскармливании защитные антитела. Еще исследователи узнали, какой биологический механизм за этим стоит, сообщает The Daily Mail.



Оказалось, что антитела способствовали выработке у мышат регуляторных Т-клеток, специфичных к определенным аллергенам. Они взаимодействовали с другими иммунными клетками для подавления пищевой аллергии. Грудное молоко предотвращало анафилактический шок, а также препятствовало выработке иммуноглобулина E и тучных клеток, связанных с аллергией.



Пищевая аллергия не развивалась у потомства мышей даже после того, как антитела исчезали из их крови. Так, защитный эффект сохранялся в течение долгого времени. Грудное молоко спасало от аллергии даже тогда, когда его давали другим детенышам, которые не подвергались воздействию аллергенов в утробе матери.



Самкам, которые не употребляли аллергенные продукты во время беременности, но получали антитела от других матерей, тоже удавалось защитить своих детенышей от аллергии. Кроме того, эксперименты показали: у людей все, скорее всего, будет аналогично. Специалисты планируют проверить это в ближайшее время.

