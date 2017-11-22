Кого киевляне собираются отправить в новую Раду

Объединенная социологическая группа Киева (ОСГК) провела анкетированный опрос жителей столицы на предмет их партийно-политических симпатий, результаты которого на днях стали известны журналистам.



На вопрос «Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье и в бюллетень для голосования были включены следующие партии, то за какую из них вы бы проголосовали» респонденты ответили следующим образом:







Таким образом лидером электоральных симпатий киевлян остается партия «Блок Петра Порошенко», опередившая на полтора процента «Батьківщину» Юлии Тимошенко, которая сохранила вторую позицию. Неожиданно на третью позицию поднялась партия Вадима Рабиновича «За життя», опередив «Самопоміч» Андрея Садового, а «Громадянська позиція» Анатолия Гриценко обогнала не только «просевший» «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, но и Радикальную партию во главе с Олегом Ляшко, которая вместе с ВО «Свобода» находится на границе прохождения в будущую Раду.



Примечательный факт: более 13% киевлян еще не определились с тем, какую политическую силу поддерживать, а почти 15% вообще собираются игнорировать выборы.



Опрос проводился с 3 по 12 ноября 2017 года, всего было опрошено 2003 респондента в возрасте старше 18 лет, погрешность составляет 1,4–2,3%. Метод опроса – индивидуальное интервью по месту проживания респондента.

