Выступивший в Бундестаге школьник из РФ рассказал, что его речь редактировали организаторы

Речь, которую в Бундестаге произнес школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, была отредактирована организаторами мероприятия - "Немецким народным союзом по уходу за воинскими захоронениями". Как рассказал во вторник в интервью телеканалу "Россия 24" сам юноша, изначально текст выступления был в большей степени посвящен его прадеду.



"Организатор - "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" - прислал нам биографии и сказал, на основе этих биографий все и должно быть. И так получилось, что у меня про моего прадедушку всего две строчки, хотя изначально был весь мой рассказ. В середине сентября мы прислали наши рассказы в Бундестаг, они все одобрили", - рассказал школьник.



19 ноября Десятниченко участвовал в ежегодном траурном заседании в парламенте Германии, посвященном погибшим советским и немецким военнослужащим в годы Второй Мировой войны. Во время своего выступления школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата, который воевал под Сталинградом и попал в плен, где "умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года". Десятниченко рассказал, что при посещении братской могилы вблизи города Копейска Челябинской области, где мог быть похоронен этот солдат, он "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны". Выступление школьника вызвало дискуссии в СМИ и блогосфере о допустимости подобной исторической трактовки.

