СМИ сообщили о нападении на высокого полицейского чина в Киеве

В понедельник, 20 ноября, вечером в центральный госпиталь МВД с травмами был госпитализирован пострадавший во время нападения, которое произошло двумя днями ранее. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.



По его информации, речь идет о руководителе одного из территориальных подразделений Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" (ЦОП).



Однако, его личность не раскрывается.



Отмечается, что неизвестные избили и ограбили его. Что именно из личных вещей забрали преступники - пока неизвестно.

