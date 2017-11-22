В Госдуме прокомментировали открытие памятника Шухевичу на Украине

Открытие памятника Роману Шухевичу на Украине – это не только "акт открытой поддержки идеологии нацизма и антироссийской шизофрении", но еще и плевок в сторону европейских соседей, заявил замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.



Памятный знак лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Роману Шухевичу открыли во Львове.



"Открытие мемориального знака махровому бандеровцу Шухевичу во Львове — не просто акт открытой поддержки идеологии нацизма и антироссийской шизофрении, но и демонстративный плевок в сторону европейских соседей Украины, особенно Польши, народ которой прекрасно помнит кровавую жестокость бандеровцев и крайне негативно относится к украинским националистам прошлого и настоящего", — цитирует Железняка его пресс-служба.



Политик подчеркнул, что "постоянное заигрывание Киева с нацистами" вызывает не только возмущение, но и большое опасение как в России, так и в Европе. "Наша страна не раз обращала внимание западноевропейских партнеров на неадекватность политики Киева в отношении нацистов и опасность героизации пособников фашистов, от рук которых погибли миллионы безвинных людей в нашей стране и странах Европы. Киев фактически топчется по итогам Нюрнбергского процесса, и мы еще раз обращаем на это внимание Запада, который, к сожалению, бывает слеп и излишне деликатен с Киевом", — пояснил он.



Парламентарий убежден, что подобной безответственной и преступной политикой украинские власти, "так усиленно рвущиеся в Европу, сами захлопывают перед собой дверь в будущее".



"Наблюдая за открытием памятников нацистским преступникам, попустительством в отношении вандалов за надругательство над мемориалами героям Великой Отечественной войны, языковым геноцидом и другими явно не демократическими шагами Киева, европейские страны все больше задумываются, нужен ли им такой агрессивный, алчный, лишенный моральных принципов партнер в лице нынешнего украинского режима", — заключил Железняк.

