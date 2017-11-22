Суд продлил на два месяца арест пятерым бывшим бойцам "Беркута"

Святошинский районный суд Киева на два месяца продлил арест пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве участников массовых беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года. Об этом во вторник по итогам заседания корреспонденту ТАСС сообщил их адвокат Александр Горошинский.



"Суд продлил срок содержания под стражей на 60 дней", - сказал он. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Следующее заседание по данному делу назначено на 28 ноября.



На прошлых заседаниях в суде были изучены доказательства применения оружия против сотрудников правоохранительных органов со стороны участников беспорядков. По словам защиты, представлены материалы, на которых видно более 36 единиц оружия в руках сторонников "майдана", а также видеозаписи, на которых бойцов спецназа обстреливают из здания Киевской консерватории и гостиницы "Украина".



В мае 2015 года Святошинский районный суд начал рассмотрение по существу дела против экс-сотрудников "Беркута" Аброськина, Зинченко, Маринченко, Тамтуры и Янишевского. Им инкриминируют выполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта. Все они вину не признают ни по одному из пунктов.



Всего в результате столкновений в центре украинской столицы зимой 2014 года погибли более ста человек. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи силовиков, из них 19 были убиты. Однако эти факты украинская прокуратура не расследуют.

