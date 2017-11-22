Суд продлил на два месяца арест пятерым бывшим бойцам "Беркута"

Суд продлил на два месяца арест пятерым бывшим бойцам "Беркута"

Святошинский районный суд Киева на два месяца продлил арест пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве участников массовых беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года. Об этом во вторник по итогам заседания корреспонденту ТАСС сообщил их адвокат Александр Горошинский.

"Суд продлил срок содержания под стражей на 60 дней", - сказал он. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Следующее заседание по данному делу назначено на 28 ноября.

На прошлых заседаниях в суде были изучены доказательства применения оружия против сотрудников правоохранительных органов со стороны участников беспорядков. По словам защиты, представлены материалы, на которых видно более 36 единиц оружия в руках сторонников "майдана", а также видеозаписи, на которых бойцов спецназа обстреливают из здания Киевской консерватории и гостиницы "Украина".

В мае 2015 года Святошинский районный суд начал рассмотрение по существу дела против экс-сотрудников "Беркута" Аброськина, Зинченко, Маринченко, Тамтуры и Янишевского. Им инкриминируют выполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта. Все они вину не признают ни по одному из пунктов.

Всего в результате столкновений в центре украинской столицы зимой 2014 года погибли более ста человек. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи силовиков, из них 19 были убиты. Однако эти факты украинская прокуратура не расследуют.