В Польше активисты подадут на власти в суд из-за сноса мавзолея на могиле красноармейцев

Польское военно-мемориальное общество "Курск" подаст в суд на региональные власти Польши из-за бесправной, по их мнению, ликвидации мавзолея на месте захоронения солдат Красной армии в городе Тшчанка.



Об этом сообщил во вторник лидер этой организации Ежи Тыц, пишет ТАСС.



"Мы подадим иск в суд против главы Великопольского воеводства, который вычеркнул это захоронение из списка кладбищ на основании неточных археологических исследований. Кроме этого, он проигнорировал необходимость соблюдения всех установленных в законе процедур, не принял административное решение по всем нормам, не дав возможности другой заинтересованной в проблеме стороне его оспорить", - сказал Тыц.



"Это противоречит праву", - констатировал он, подчеркнув, что сложившаяся ситуация будет обсуждаться членами "Курска" и другими общественниками в ходе запланированного в Варшаве 24 ноября круглого стола, посвященного проблеме сохранности мест памяти и захоронений солдат Красной армии в Польше. "По итогам круглого стола наш юрист составит иск и отправит его в суд", - указал Тыц.



"Кроме этого, мы будем требовать от Института национальной памяти Польши проведения полномасштабных раскопок, а также восстановления мавзолея от бургомистра Тшчанки", - сказал лидер "Курска".



Кладбище-мавзолей в Тшчанке (Великопольское воеводство) было основано в 1945 году силами советских солдат. В братской могиле тогда было похоронено 56 воинов, павших в боях за освобождение Польши от фашизма. В начале сентября текущего года мавзолей был разрушен.

