В ГПУ заявили об изменении подозрения Александру Лавриновичу

Экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу будет изменено подозрение в рамках уголовного производства о так называемом конституционном перевороте в Украине в 2010 году с учетом решения Апелляционному суда об отмене его ареста в связи с необоснованностью подозрения, сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Что касается подозрения бывшему министру юстиции Лавринович. Расследование в настоящее время приближается к завершению", - сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк во вторник на брифинг в Киеве.



Он назвал "мягко говоря, интересным" решение Апелляционного суда об отмене Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей. Горбатюк напомнил, что в данном решении суда указывается, что подозрение не является обоснованным.



"Мы обратились за пояснениями в Апелляционной суд, чтоб они объяснили, что имели ввиду, потому что изложенное непонятно – они вообще не видят состава преступления или не видят достаточных доказательств", - сказал руководитель департамента.



Вместе с тем, он сообщил, что с учетом этого замечания Апелляционного суда прокуратурой сейчас изменено уведомление о подозрении Лавриновичу, которое еще должно быть согласовано руководством Генпрокуратуры, так как экс-министр юстиции является адвокатом по должности.



В свою очередь, присутствующая на брифинге заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская заверила, что "это будет сделано в кратчайший срок".



Она добавила, что речь идет об уточнении подозрения Лавриновичу. По ее словам, своим решением Апелляционный суд подставил под сомнение собранные доказательства. "Мы стоим перед тем, что нам надо уточнят подозрение и в этом направлении работа проводится с учетом решения Апелляционному суда", – сказала Стрижевская.



Также она отметила, что с того момента, как было принято это решение суда, работа следователя и прокурора не прекращалась. "Есть определенные обстоятельства, которые не нашли отображения в предыдущих подозрения", - отметила замгенпрокурора.

