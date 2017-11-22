Суд продлил запрет Добкину выезжать за границу до Рождества

Печерский райсуд Киева продолжил личное обязательство депутату от Оппоблока Михаилу Добкину не выезжать за границу до 8 января.



Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений от 20 ноября.



Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Добкину действие меры пресечения - личное обязательство - на два месяца, до 8 января 2018 года.



Подозреваемый и защитники высказывались против, аргументируя свою позицию тем, что "риски стороной обвинения не доказаны, и они (риски – ред.) покрыты крупной суммой залога". Кроме того, защита настаивала, что должность Добкина предполагает свободу передвижения по территории Украины и за ее пределами.



Однако следствие установило, что для окончания досудебного расследования необходимо дополнительно провести большой объем следственных и процессуальных действий, включая 44 комплексные судебные экспертизы.



13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Михаила Добкина. На следующий день Генеральная прокуратура вручила экс-губернатору Харьковской области Михаилу Добкину уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.



15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с правом внесения залога в 50 млн грн, который внесли нардеп Вадим Новинский и бизнесмен Борис Колесников.

