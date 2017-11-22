Суд продлил запрет Добкину выезжать за границу до Рождества

Суд продлил запрет Добкину выезжать за границу до Рождества

Печерский райсуд Киева продолжил личное обязательство депутату от Оппоблока Михаилу Добкину не выезжать за границу до 8 января.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений от 20 ноября.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Добкину действие меры пресечения - личное обязательство - на два месяца, до 8 января 2018 года.

Подозреваемый и защитники высказывались против, аргументируя свою позицию тем, что "риски стороной обвинения не доказаны, и они (риски – ред.) покрыты крупной суммой залога". Кроме того, защита настаивала, что должность Добкина предполагает свободу передвижения по территории Украины и за ее пределами.

Однако следствие установило, что для окончания досудебного расследования необходимо дополнительно провести большой объем следственных и процессуальных действий, включая 44 комплексные судебные экспертизы.

13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Михаила Добкина. На следующий день Генеральная прокуратура вручила экс-губернатору Харьковской области Михаилу Добкину уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.

15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с правом внесения залога в 50 млн грн, который внесли нардеп Вадим Новинский и бизнесмен Борис Колесников.