Роберт Мугабе ушел в отставку после 30 лет правления

Президент Республики Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе подал во вторник в отставку после долгого правления, начавшегося еще в 1987 году. Это событие стало знаковым для континента - едва ли не впервые руководитель страны добровольно отказался от власти. Как сообщил южноафриканский новостной портал News24, решение Мугабе было оглашено на чрезвычайном заседании обеих палат парламента Зимбабве, которые собрались для обсуждения импичмента президенту.



Депутаты знали преобладающие настроения и готовились услышать информацию о принятии резолюции об импичменте. Однако спикер нижней палаты парламента, Национального собрания страны Джекоб Муденда вместо этого зачитал письмо Мугабе с заявлением о добровольной отставке. "Я, Роберт Габриэль Мугабе, действуя согласно статье 96 конституции Зимбабве, настоящим официально объявляю о своей отставке, которая вступает в силу немедленно", - говорилось в нем.



В связи с этим процесс рассмотрения проекта резолюции об импичменте был прерван. Теперь депутатам предстоит в кратчайшие сроки передать высшую исполнительную власть другому лицу. Судя по заявлениям ответственных лиц, они постараются сделать это в течение ближайших суток.



На улицах Хараре царит всеобщее ликование. Судя по видеороликам на сайтах зимбабвийских СМИ, толпы людей, которые заполонили центр города, чтобы требовать отставки президента, теперь ликуют, поздравляя друг друга с его отставкой. При этом сохраняется мирный настрой манифестантов, поддерживается общественный порядок.



Радость зимбабвийцев можно понять: еще совсем недавно обстановка в столице и в стране в целом была напряженной, хотя и обошлось без кровопролития и насилия. Мугабе долго сопротивлялся и не хотел уходить добровольно. Накануне, как передавало южноафриканское телевидение, в Хараре прибыл его ровесник - бывший президент Замбии Кеннет Каунда, который должен был попытаться убедить Мугабе уйти в отставку.



Однако прорывного решения не удавалось добиться, и все ждали, что решающую роль сыграют президенты ЮАР и Анголы Джейкоб Зума и Жоау Лоуренсу, которые по решению состоявшегося во вторник в Луанде чрезвычайного саммита региональной организации Сообщество развития Юга Африки (САДК) должны были в среду прибыть в Хараре для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами". Но теперь необходимость в таком визите, очевидно, отпала.



Начало переменам в жизни Зимбабве положило выступление армии страны ровно неделю назад. В прошлый вторник подразделения Сил обороны Зимбабве (СОЗ) заблокировали подъезды к правительственным зданиям и парламенту в Хараре, взяли под контроль телевидение и поместили под домашний арест президента, его супругу и ближайшее окружение. Сами военнослужащие заявили тогда, что ни о каком госперевороте речь не идет. Как сообщила зимбабвийская правительственная газета The Herald, представитель СОЗ генерал Сибусисо Мойо сказал, что цель военных - "призвать к ответу преступников" вокруг Мугабе.



Военные уже тогда убеждали Мугабе оставить пост президента. Однако тот в своем телеобращении к гражданам в минувшее воскресенье ничего не сказал о намерении уйти в отставку и сообщил, что планирует председательствовать на конгрессе правящей в Зимбабве партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ZANU-ПФ) в декабре.



После этого ЦК ZANU-ПФ на специальном заседании в тот же день сместил Мугабе с поста руководителя партии, назначив новым главой бывшего первого вице-президента Эммерсона Мнангагву. Как указал портал News24, из партии были исключены супруга президента Грейс Мугабе и ряд других влиятельных лиц из его ближайшего окружения.



В понедельник влиятельная в Зимбабве Ассоциация ветеранов национально-освободительной борьбы заявила о подаче иска в суд с требованием признать действия военных конституционными, а президента - неспособным выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.



А глава парламентской фракции ZANU-ПФ Лавмор Матуке в понедельник внес проект резолюции об импичменте президента. В распространенном на сайте партии документе в качестве оснований для отстранения Мугабе от власти были указаны "серьезные проступки, неспособность защитить конституцию и ее преднамеренное попрание, невозможность исполнять свои обязанности главы исполнительной власти в связи с физической или интеллектуальной недееспособностью".



Заявление Матуке было распространено после того, как стало ясно, что Мугабе не выполнил предъявленный ему военными ультиматум с требованием объявить об уходе в отставку. По данным телеканала CNN, в обмен на добровольную отставку Мугабе представители военного командования Зимбабве согласились удовлетворить многие из его требований, среди которых - сохранение за ним его частной собственности, а также предоставление полного иммунитета ему и его супруге 52-летней Грейс. От президента требовалось публично выступить и признать действия военных законными и конституционными.



Ранее командующий СОЗ генерал Константино Чивенга заявил о достижении договоренности с Мугабе по "дорожной карте" выхода из нынешнего кризиса. Как сообщила на своем портале The Herald, выступая с обращением к народу, Чивенга с удовлетворением отметил наладившиеся контакты между Мугабе и ранее отправленным им в отставку Мнангагвой, который " в ближайшее время вернется на родину".



Согласно конституции страны, в случае отставки президента его должен сменить вице-президент, то есть Пелекезела Мпоко. Однако всем ясно, что это лишь временное решение. ZANU-ПФ уже обозначила на своем сайте, что этот пост должен занять Мнангагва. Аналитики, меж тем, сходятся во мнении, что зимбабвийцам после стольких лет правления Мугабе и его партии предстоит начать процесс национального примирения с участием всех политических сил и под эгидой САДК.



Ведь за годы, прошедшие после получения страной независимости и одновременного начала правления Мугабе, Зимбабве превратилась из процветающей в одну из наиболее бедных стран мира, миллионы людей эмигрировали в соседние государства, прежде всего в ЮАР. При этом, по данным британской The Times, и семья Мугабе накопила многомиллиардное состояние. Она распоряжается обширными земельными угодьями, захваченными у белых фермеров Зимбабве, а также недвижимостью в ЮАР, Западной Европе, Гонконге.