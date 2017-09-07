Евромайдан через 4 года: за что боролись и на что напоролись?-3

Майдан требовал перемен к лучшему, но не знал, чего он хочет. Народу обещали приятные реформы, но все преобразования, за исключением патрульной полиции, свелись к перекладыванию на плечи населения расходов на медицину, жилье и показушную антикоррупционную кампанию (по требованию западных кредиторов). Вопрос неподконтрольного Донбасса рассматривается с точки зрения цены его возвращения в Украину, но ничего не говорится о том, как мы собираемся относиться к проживающим там людям после воссоединения. Если оно будет...



Модная полиция и дрязги антикоррупционеров



Пожалуй, единственный проект, который западными партнерами был засчитан как очевидная реформа, – это создание новой патрульной полиции. Заметим, что реализовала его грузинская команда под руководством Эки Згуладзе и Хатии Деканоидзе, след которой давно простыл.



Ничего плохого о патрульной полиции сказать нельзя, даже после того, как закончился скоротечный период селфи и восторгов от стильной формы новых копов. На работу по конкурсу пришло много молодых искренних ребят. Часть из них уже покинула службу из-за морального или материального разочарования. Японские “Приусы” с мигалками, полученные в рамках Киотского протокола, большей частью разбиты. Кое-где полиция снова ездит на “Ланосах”.



Люстрация, электронные декларации и антикоррупционные органы нельзя назвать реформами: это было частью мести и “справедливости”, которых жаждал майдан. Про люстрацию чиновников “злочинного режима” уже забыли как про страшный сон. Фронтмен процесса Татьяна Козаченко, обломавшись на люстрации судей, сбежала из Минюста и вернулась к адвокатскому ремеслу.



Созданные по требованию Запада (преимущественно американцев) новые антикоррупционные структуры смогли удерживать интригу вокруг себя не больше года. Сейчас они окончательно самодискредитировались и публично переругались.



Интерес широких масс к электронным декларациям должностных лиц постепенно падает. Деклараций стало слишком много. Да и население наигралось в вуайеризм. Сейчас людей больше заботит не то, сколько налички у чиновников, а сколько у них самих. И как бы дотянуть до пенсии, зарплаты или разового заработка.



Безвиз путеводный и внутренняя миграция



Безвизовый режим открыл новые возможности для евроинтеграции украинцев в Европу... отдельно от Украины. По данным издания “Реалист”, количество трудовых мигрантов колеблется в пределах 2-7 млн. человек.



Постоянно пребывают за границей около 4 млн. человек. Иллюзии, что Европа заявит спрос на наших образованных интеллектуалов, развеяла статистика. Исследования группы «Рейтинг» показали, что каждый второй заробитчанин занимается ремонтом или строительством, остальные – сельскохозяйственными работами, работой по дому. И только 3% – программисты

Вопрос статуса наших сограждан, проживающих в ОРДЛО, на самом деле ключевой при обсуждении перспектив возвращения или невозвращения Донбасса в Украину. Надо, наконец, четко сказать: что мы собираемся делать с населением неподконтрольных территорий?