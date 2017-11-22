Что вдохновит украинцев на новый Майдан?

Михаил Саакашвили, на практике — политик без гражданства, продолжает бороться за свое политическое будущее на Украине. Сейчас на его защиту выступил «Батальон Донбасс», а это значит, что конфликт между Саакашвили и элитой Порошенко накаляется. «Плохо меня знаете, суки!» — написал Михаил Саакашвили в яростном посте на Facebook в воскресенье, после того как его шофер попал в больницу, избитый незнакомыми мужчинами.

В пятницу ветераны войны из добровольческого батальона «Донбасс» жгли автомобильные покрышки перед зданием администрации президента в Киеве. Они протестуют против того, что четверых грузин, связанных с Саакашвили, выслали из Украины, в том числе двух грузинских ветеранов войны, которые воевали в батальоне «Донбасс».



Саакашвили находится на Украине уже два месяца, несмотря на то, что президент Петр Порошенко объявил его украинский паспорт недействительным. Саакашвили пересек границу в начале сентября, и толпа буквально внесла его на руках, заставив сопротивляющихся украинских пограничников пропустить его через контрольно-пропускной пункт на границе с Польшей. С того момента он возглавлял демонстрации против президента Порошенко в центре Киеве.



Саакашвили, бывший президент Грузии, был назначен губернатором Одессы самим Порошенко в 2015 году. Тогда же он получил украинское гражданство. Когда мы с фотографом Андерсом Ханссоном (Anders Hansson) брали у него интервью в Одессе в мае 2016 года, он сказал прямо, что украинскому президенту скоро придется выбирать: либо выгнать коррумпированную элиту, либо принять последствия нынешней политики, когда он пытается удерживать равновесие противоположных интересов, не меняя саму систему.



«Мы подходим к тому этапу процесса, когда балансировать больше не получится. Необходимо решить, на какой ты стороне», — сказал Саакашвили.



Он продолжал открыто критиковать Порошенко за то, что тот не выступает против коррупции, и в знак протеста покинул свой пост в ноябре 2016 года. После этого появилась информация, что он лишен украинского гражданства по решению Порошенко, который, по словам Саакашвили, нарушает закон. Сейчас Саакашвили требует, чтобы этот вопрос решался в суде.



В Грузии же он, в свою очередь, объявлен в розыск в связи с обвинениями в коррупции и превышении полномочий на посту президента. Грузия требует, чтобы Украина выдала Саакашвили, но Порошенко сомневается. Судя по всему, он хочет избежать международного скандала, который все это повлечет за собой.



Вместо этого Украина решила депортировать нескольких живущих на Украине грузин, у которых есть связи с Саакашвили. Двое из них (Вано Надирадзе и Мамука Абашидзе) участвовали в войне против сепаратистов на востоке Украины в составе «Батальона Донбасс». «Батальон Донбасс» жег автомобильные покрышки напротив здания президентской администрации. Горящие покрышки — символ революции на Майдане, а этого Порошенко, вероятно, боится.



Вдобавок были похищены охранник и журналист канала «Рустави 2». Где они — по-прежнему неизвестно, и некоторые из сторонников Саакашвили опасаются, что они мертвы. Вчера Саакашвили также сообщил, что его шофера избили, и тот попал в больницу с сотрясением мозга.



Малоправдоподобно, что Саакашвили удастся мобилизовать украинцев на новый Майдан такого же размаха, как массовые демонстрации в 2014 году. Но случай с ним — это лишь еще один пример некомпетентности украинского руководства. Речь идет не только о том, что оно выдает иностранцам гражданство, а затем отнимает его по собственной прихоти, а в первую очередь о том, что Украиной по-прежнему управляют точно так же, как и до Евромайдана — путем достижения договоренности между разными коррупционными интересами.



Один Саакашвили едва ли сможет вдохновить украинцев на новый Майдан, но вся ситуация целиком — может.



Источник: Dagens Nyheter



