Беларусь отпустила одного из трех задержанных украинцев

Одного из трех задержанных за незаконное пересечение границы с Беларусью украинцев освободили. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы – начальника управления консульского обеспечения Василия Кирилича.



"По результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы", – отметил он.



По словам Кирилича, один украинец освобожден, двое находятся в учреждении содержания.



"Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев", – сообщил он.



Напомним, в понедельник, 20 ноября, белорусскими пограничниками были задержаны три украинца.

