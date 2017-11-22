ФСБ заявила об аресте украинца в Крыму
ФСБ России заявила, что задержала в аннексированном Крыму украинца.
Отмечается, что пограничники якобы задержали двух человек - россиянина и украинца, которые находились в федеральном розыске.
Гражданин Украины 1979 года рождения был задержан в пункте пропуска "Армянск" при якобы попытке покинуть Крым. ФСБ заявляет, что он разыскивается по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Россиянин также был объявлен в федеральный розыск, ему инкриминируют статью "незаконный оборот наркотиков".
Отмечается, что мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: Эспресо.ТВ
11:36