ФСБ заявила об аресте украинца в Крыму

ФСБ России заявила, что задержала в аннексированном Крыму украинца.



Отмечается, что пограничники якобы задержали двух человек - россиянина и украинца, которые находились в федеральном розыске.



Гражданин Украины 1979 года рождения был задержан в пункте пропуска "Армянск" при якобы попытке покинуть Крым. ФСБ заявляет, что он разыскивается по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



Россиянин также был объявлен в федеральный розыск, ему инкриминируют статью "незаконный оборот наркотиков".



Отмечается, что мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

