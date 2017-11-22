"Киевавтодор" вывел треть дежурной техники на уборку снега, который сам растаял
112 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" оперативно вышли на исходные позиции на улично-дорожной сети.
Об этом сказано в сообщении "Киевавтодора" в социальной сети Facebook.
"С целью недопущения образования скользкости пока на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети выполняется превентивная обработка дорожного покрытия. Соответствующими специалистами корпорации отслеживаются изменения погодных условий с помощью метеорадар и метеостанций. В случае дальнейшего снижения температуры снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия", - отмечается в сообщении.
Отметим, что снег в Киеве тает, долетая до земли.
Источник: Українські новини
11:59