Депортация граждан Грузии прошла с нарушениями законодательства - омбудсмен

Депортация граждан Грузии из Украины в октябре и ноябре состоялась с нарушениями украинского законодательства и соответствующих инструкций, заявляет омбудсмен Валерия Лутковская и допускает подтасовку Национальной полицией документов и фактов по этим вопросам.



"Государство, осуществив мероприятия не в рамках законодательства, выйдя за пределы законодательства, спровоцировала такие последствия, которые на сегодняшний день вернуть через правовую судебную систему практически невозможно", - сказал В.Лутковская на пресс-конференции в среду в Киеве.



Она напомнила, что 21 октября трех граждан Грузии выслали с территории Украины. Им в сентябре аннулировали разрешительные документы на пребывание в Украине.



По словам омбудсмена, нет фактов, подтверждающих, что этих граждан Грузии в сентябре уведомили о прекращении оснований для законного пребывания в Украине. Как отметила В.Лутковская, 21 октября этим грузинам в паспортах поставили отметки о принудительном возвращении в Грузию, и отправили бортом в эту страну.



По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, этот самолет не принадлежал к гражданским самолетам. "Соответственно, можно сделать вывод, что этот борт находится в распоряжении правоохранительных органов", - добавила омбудсмен.



Кроме того, она пояснила, что украинское законодательство определяет основания пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства, а также есть инструкции соответствующих структур о том, каким образом осуществляется процедура принудительного возвращения и принудительного выдворения таких граждан.



Как подчеркнула В.Лутковская, каждая из этих процедур может быть обжалована в суде гражданами, в отношении которых она применяется. При этом она отметила, что депортированные грузины не имели возможности обжаловать их возвращения в Грузию через суд.



Омбудсмен также пояснила, что принудительное возвращение предусматривает, что человек добровольно покидает территорию страны и самостоятельно покупает билет. В тоже время решение о принудительном выдворении принимает исключительно суд, а государство транспортирует людей, которые подлежат выдворению, покупая билет на гражданский рейсовый самолет с возможностью потом возместить эти расходы государства.



Она подчеркнула, что трем гражданам Грузии не дали возможность обжаловать возвращение на родину через суд, не дали возможности воспользоваться услугами адвоката и переводчика. По словам омбудсмена, нарушены также ряд статей Европейской конвенции о правах человека. "По сути своей, это была процедура выдворения без соответствующего судебного решения", - подчеркнула В.Лутковская.



Омбудсмен добавила, что собирает соответствующие документы с тем, чтобы потом передать их в Генеральную прокуратуру.



"К сожалению, на мои вопросы так и не ответила Национальная полиция. По сообщению Миграционной службы, именно Национальная полиция задерживала граждан Грузии в октябре. Тем не менее мы не получили никакого ответа из Национальной полиции, что свидетельствует о том, что, возможно, подтасовываются документы или факты", - заявила омбудсмен.



Кроме того, уполномоченный по правам человека напомнила, что 17 ноября 8 граждан Грузии также были депортированы из Украины. "Мне сложно назвать эту процедуру – она не регламентируется законодательством", - подчеркнула В.Лутковская.

