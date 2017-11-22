Геращенко: среди заложников на Донбассе - 10 женщин

В заложников на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей находится 10 женщин, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.



"Среди заложников, которые находятся на оккупированных территориях, среди этих 158 украинцев, которых удерживают ОРДО и ОРЛО есть 10 женщин", - сказала она журналистам в среду в Киеве.



И.Геращенко отметила, что женщины-заложники должны быть освобождены в первую очередь.

