Запах достоинства

Запах настоящей свободы вчера могли нюхнуть жители Киева, оказавшиеся по недоразумению поздно вечером на майдане. Была феерическая попытка установить палатки прямо в эпицентре тех самых событий. Рядом с местом, где великая Виктория Нуланд крошила свои легендарные печеньки, подкармливая обладателей теплых пледов и очень, очень хорошего настроения. Национальная полиция вяло пыталась повторить избиение «анижедетей», которым таки удалось поджечь парочку сакральных шин. Сломали нос одному полицейскому. Нет, это были не грузины, как многие ошибочно полагают. Акцию устроила «коалиция участников оранжевой революции».



Уверен, это были марионетки Кремля. Алгоритм действий в подобных случаях уже отработан: мешок на голову и в Тбилиси. Уже не важно, грузин ты или, к примеру, еврей. Слишком много развелось в последнее время реконструкторов майдана, пытающихся по памяти воспроизвести «революцию гидности». На мой субъективный взгляд, ситуация в столице остается стабильной и полностью контролируемой. В центре постоянно празднуют годовщину революции примерно три-четыре тысячи нацгвардейцев и три служебные собаки. Отдельные попытки дестабилизации пресекаются под нецензурную брань отбросов общества.



Палаточный городок Саакашвили по-прежнему стоит, распространяя запах полевой кухни. Под Кабмином мирно орут примерно три-четыре сотни шахтеров, мелодично постукивая по асфальту касками. Хотят Гройсмана. Гройсман сегодня не принимает, поскольку высыпается после вчерашнего ночного заседания Военного кабинета. Позвали его ради прикола, чтобы почувствовал, падла, биение пульса жизни нации.



Обсуждалось «обострение ситуации в ЛНР». Участники чрезвычайного заседания Военного кабинета внимательно изучали донесения разведки, опубликованные в расово правильных пабликах.



Риска для спонтанного и быстрого распространения протестов по городу практически нет. Хотя е…ть может в любую минуту. Судя по всему, угрозы террористической атаки тоже нет, поскольку СБУ пока не разоблачила ни одной более или менее укомплектованной диверсионно-разведывательной группы ГРУ ГШ МО РФ

Следует срочно разослать приглашения на празднование годовщины достоинства руководителям стран – членов НАТО и ЕС. Но тут необходимо учитывать последствия геополитической агрессии Кремля. Активисты, патриоты и зоофилы разработали перечень стран, которые отнесены к категории «геополитические проститутки»

Читатели предлагали немедленно воспользоваться противостоянием между Плотницким и главой МВД Корнетом и нанести «мощный, хорошо спланированный военный удар по освобождению украинской территории». Разгорелась дискуссия в формате срача, в ходе которой стороны пришли к мнению, что Луганскую область освобождать не имеет никакого смысла, поскольку там одни сепаратисты. К тому же «если напасть, то можно огрести». Конец цитаты. Выслушав краткое содержание срача на форумах, Военный кабинет принял мудрое решение: «активизировать готовность к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения». Все зааплодировали, Гройсман зевнул.Празднование годовщины достоинства продолжается в том же духе. Полиция обыскивает машины, направляющиеся в центр Киева. Ищут шины, взрывчатку и легкие наркотики. Автомобилисты с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности, поскольку, судя по их словам, состоят в близких, зачастую даже интимных отношениях с большим количеством высокопоставленных чиновников как в полиции, так и в Администрации президента.Риска для спонтанного и быстрого распространения протестов по городу практически нет. Хотя е…ть может в любую минуту. Судя по всему, угрозы террористической атаки тоже нет, поскольку СБУ пока не разоблачила ни одной более или менее укомплектованной диверсионно-разведывательной группы ГРУ ГШ МО РФ. Это, конечно, настораживает, но отнюдь не обескураживает. Отнюдь.К сожалению, в момент начала празднования целой чреды прекрасных траурных дат не была проведена работа по привлечению иностранных делегаций. Ни одна гнида в МИДе даже не почесалась, чтобы пригласить Викторию Нуланд, экс-президента США Джо Байдена, сенатора Маккейна, каких-то стремных прибалтов, которые все вместе столько всего сделали для достоинства нации.Между тем, присутствие этих людей на майдане во время традиционного поджога шин было бы крайне уместным. Климкин, который до сих пор думает, что руководит Министерством иностранных сношений нации, преступно бездействует. У него, б…ть, прямо под носом ПАСЕ проводит срочные дебаты о снятии санкций с России и возвращении российской делегации в зал заседаний. А чем он занят? Высылает каких-то белорусских црушников и пишет лживые тексты для верховного главнокомандующего. Оказывается, за четыре года непрерывного ношения кружевного нижнего белья соглашение о европейской ассоциации выполнено всего лишь на 15%. К сожалению, гарант нации повторил вслед за Климкиным этот бред.Следует срочно разослать приглашения на празднование годовщины достоинства руководителям стран – членов НАТО и ЕС. Но тут необходимо учитывать последствия геополитической агрессии Кремля. Активисты, патриоты и зоофилы разработали перечень стран, которые отнесены к категории «геополитические проститутки». Из-за связей с Москвой. Это Сербия, Польша, частично Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Нидерланды (прикидывающиеся Голландией с целью дезинформации общественности), Молдавия. В компанию таких подонков мы интегрироваться не будем.Извините за несколько эмоциональное описание, поскольку запах свежих шин кружит голову. Что у нас дальше на повестке дня? Четвертая годовщина избиения «анижедетей», которая весело и непринужденно отмечается 30 ноября. Очень важны воспоминания зверски избитых «деток», после истязания которых, собственно говоря, все и началось. Значит, надо найти избитых, привести их в студию, устроить дебаты со снайперами майдана, привести Инну Германовну Богословскую и расставить, в конце концов, все точки над «Х». В частности, ответить на животрепещущий вопрос: почему Богословскую называют «Селедкой»? Многим будет интересно узнать. Короче, заступаем на праздничную вахту. И да: достоинство не пахнет, если его регулярно мыть.