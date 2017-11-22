H&M ежегодно секретно сжигает тонны новой одежды в Швеции - СМИ

Шведская компания по продаже и производству одежды H&M ежегодно сжигает в муниципальных отопительных системах Швеции несколько тонн новой одежды, сообщает шведское телевидение SVT после проведенного журналистского расследования.



По данным за 2016 год, сообщает телеканал, компания сожгла 19 тонн одежды, что в два раза больше, чем в соседней Дании, где ранее подобное расследование провел датский канал TV2 и выяснил, что компания сожгла в стране в прошлом году 9,6 тонны новой одежды.



Шведское телевидение поясняет, что одежда сжигается последние пять лет как секретные отходы. В самой H&M пояснили, что сжигается лишь та одежда, которая пострадала при транспортировке, от воды и плесени или из-за высокого содержания химикатов.



"Наша ответственность перед клиентами и юридическая обязанность заключается в том, чтобы не продавать в наших магазинах вредную продукцию. С точки зрения окружающей среды, конечно, мы хотим, чтобы наша продукция имела как можно более продолжительную жизнь", — сказала телеканалу главный специалист по охране окружающей среды в H&M Сесилия Стрёмблад Бреннстен, комментируя данные.



Она также заявила, что в компании считают это большой проблемой, которую непременно хотят решить.



В связи с расследованием шведское телевидение напомнило, что компания ранее заявила, что через два года — к 2020 году прекратит использование опасных для здоровья химикатов, но продолжающееся их использование вызывает тревогу властей.



"Первый вопрос, который у меня возникает, это почему в продукции такое высокое содержание химикатов, что их невозможно продать", — сказала SVT министр окружающей среды Швеции Каролина Скуг.



Телевидение отмечает, что одежду компания сжигает не только в Швеции, но и в других странах, где она представлена. По мнению авторов расследования, трудно понять логика компании, если учесть, что производство одной пары джинсов ведет к более чем девяти килограммам выбросов углекислого газа, потреблению около 20 тысяч литров воды и таким выбросам, которые способны загрязнить 700 тысяч литров воды и привести к смерти многих видов живых организмов, живущих в этой воде.

