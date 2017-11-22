Луценко: НАБУ отказывается принимать дела ГПУ

Генпрокуратура не отказывается передавать дела в Национальное антикоррупционное бюро, наоборот – последнее отказывается их принимать. Об этом заявил в среду, 22 ноября, генпрокурор Юрий Луценко на Международной конференции по уголовно-процессуальному кодексу, говоря о проблемах нового УПК, сообщает Украинская правда.



"Проблема – установленные новым УПК особенности определения подследственности. В частности, между НАБУ и ГПУ и другими органами. Это сочетание составов преступлений, субъектов их совершения, размера вреда, предмета преступления – это создало условия для постоянных споров о подследственности", – сказал он.



Луценко уверяет, что сейчас речь не идет о том, что ГПУ отказывает НАБУ в передаче любого дела.



"Наоборот – у меня накапливаются десятки отказов НАБУ брать в свое производство те или иные уголовное правонарушения", – отметил генпрокурор.



Он добавил, что сначала считалось, что подследственностью НАБУ будут дела, где есть и сумма убытков, и квалифицирующий признак служащего категории "А".



"Позже НАБУ приняло решение, что "или ... или" принцип не работает, будет работать "и .. и", а еще позже даже в случаях, когда есть "и ... и" они также отказываются (брать дело – ред.)", – сказал Луценко.



Он отметил, что это надо урегулировать.



"Более того – очевидно, надо четко выписать, кто должен решать споры о подследственности, и каков порядок этого решения", – подытожил Луценко.

