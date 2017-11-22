Певица Евгения Власова уже 12 дней находится в реанимации

Известная украинская певица Евгения Власова попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии и уже 12 дней борется за жизнь. Об этом сообщила мама певицы Галина Поплавская, передает "ГОРДОН".



"Дочка позвонила мне на прошлой неделе, сказала, что сильно болит живот, ей плохо и она вызвала "скорую". Доктор сказал, это опасное состояние и настоял, чтобы Женя поехала в больницу. Ее согласилась принять клиника "Борис". Оказывается, после перенесенной операции у нее образовались спайки и развилась непроходимость кишечника. Сразу справиться с проблемой врачи не смогли. За последние 12 дней дочка перенесла четыре операции. Ее спас известный хирург, академик Петр Фомин", – рассказала Поплавская.



Сейчас врачи осторожны в прогнозах. Еще несколько дней Власова будет оставаться в реанимации, а потом ожидается курс реабилитации.



"Женя уже просится в обычную палату. Но она не совсем понимает, что с ней происходило. Я же не могу сказать, что она была между жизнью и смертью и еще вчера врачи не давали никаких обещаний. А сейчас уже говорят, что она сделала шаг к выздоровлению", – отметила мама певицы.

