В НАБУ отрицают конфликт интересов директора с главой НАПК

В НАБУ отметили, что в директора НАБУ Артема Сытника никогда не было и сейчас нет конфликтов с головой (Натальей Корчак) или членами НАПК в связи с обращением к Бюро с требованием предоставить документы, подтверждающие правомерность действий директора НАБУ при рассмотрении дела по иску ООО "Студия Права", передает УНН со ссылкой м на пресс-службу НАБУ.



"Конфликта интересов в действиях директора Национального антикоррупционного бюро Украины не усматривается", - об этом говорилось в письме за подписью руководителя департамента по организации работы по предотвращению и противодействию коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подготовленного на запрос ООО "Юридическая компания "Студия Права" 21 июля 2017," - сообщили в ведомстве.



Так, в июле 2017 НАПК считало, что директор НАБУ действовал в соответствии с законодательством и имел право давать поручения руководителю Юридического управления Бюро представлять его интересы как субъекта властных полномочий в ходе судебного разбирательства по административному делу.



"Непонятно, по каким причинам через несколько месяцев - в октябре 2017 - НАПК решило обратиться в Бюро с требованием предоставить документы, подтверждающие правомерность действий директора НАБУ, и позже составило относительно Артема Сытника админпротокол за якобы несвоевременное предоставление документов", - сообщили в НАБУ.



В бюро сообщили, что подобные действия могут быть реакцией на расследование детективами Бюро производств по фактам возможного совершения уголовных преступлений должностными лицами НАПК.



"Во избежание дальнейших манипуляций на эту тему НАБУ публикует копию ответа НАПК по этому вопросу от 27 июля 2017 года, а также решение суда о привлечении директора Бюро к судебному процессу как должностного лица, которое НАБУ предоставило в ответ на запрос НАПК", - сообщили в НАБУ.

