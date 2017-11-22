Экс-министру Клименко грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену - СБУ

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко по подозрению в государственной измене.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.



Согласно ему, сотрудники СБУ задокументировали новые доказательства причастности Клименко к совершению преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, на основании которых Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по соответствующей статье.



Сообщается, что производство было открыто 17 ноября.



Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

