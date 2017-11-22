Украинские военные находятся в постоянной боевой готовности из-за конфликта в ЛНР

Украинские военные находятся в постоянной боевой готовности, приведены в готовность резервные силы. Об этом на брифинге в среду, 22 ноября, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Сейчас мы больше внимания уделяем ситуации, которая развивается в Луганске и около города.



Сразу сниму все вопросы относительно повышения готовности: она и так очень высокая, дальше уже повышать некуда. Также приведены в готовность наши резервные силы, силы, которые находятся в местах отведения техники согласно минским соглашениям", – сообщил Лысенко.



По словам спикера Минобороны, в случае обострения ситуации будут приняты все меры для того, чтобы противник не продвинулся вперед.







Также Лысенко отметил, что возле Луганска были зафиксированы колонны военной техники с личным составом и бронетранспортеры.



"Информация о танках, которые якобы заходили, не подтвердилась. Дело в том, что в Луганске и около и так достаточно этой техники. Мы наблюдаем за ситуацией, осуществляется разведка, в том числе и воздушная", – добавил он.

