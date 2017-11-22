Сытник: антикоррупционные органы дискредитируют, чтобы ограничить полномочия НАБУ

Дискредитация антикоррупционных органов осуществляется некоторыми политиками с целью ограничения полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), считает директор бюро Артем Сытник. Во время общения с членами антикоррупционного комитета Верховной Рады во вторник в Киеве он заявил, что представители некоторых политических сил, в отношении которых расследуются уголовные производства, делают заявления с целью дискредитировать антикоррупционные органы.



"Для чего это делается? Некоторые коллеги допускают какие-то ошибки, и это дает возможность говорить о конфликте между антикоррупционными органами", - сказал А.Сытник.



"Это делается для одного – провести те решения, которые до этого невозможно было провести. Это законы, которые позволяют лишить части подследственности НАБУ, законы, которые, возможно, антикоррупционное бюро подчинят Государственному бюро расследований (ГБР), которое только начинает создаваться. Это закон, который, возможно, вернет альтернативную подследственность или вообще уничтожит антикоррупционное бюро. Это назначение аудитора, который наконец напишет то, что нужно тем политическим силам, которые не заинтересованы в этих расследованиях", - заявил директор НАБУ.



Для достижения такой цели, по словам А.Сытника, политики используют подконтрольный им медиаресурс.

