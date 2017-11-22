Uber заплатила хакерам за молчание о краже данных 50 миллионов клиентов

Компания Uber объявила, что в октябре 2016 года хакеры украли с ее серверов данные 50 миллионов клиентов и 7 миллионов водителей. Одновременно было объявлено об увольнении главы службы безопасности компании Джо Салливана, который занимался этим инцидентом.



В нарушение установленного законом порядка Uber в 2016 году не сообщила о взломе ни властям, ни своим водителям, номера удостоверений которых (500 тысяч) были похищены. Вместо этого Uber заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те удалили информацию и не сообщали о взломе. Личности хакеров не раскрываются.



Похищенный массив данных содержал в себе имена, адреса электронной почты и телефоны клиентов. Платежная информация не была затронута.



После объявления Uber собственное расследование начал прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман. Одновременно несколько клиентов подали против Uber совместный иск о ненадлежащем обращении с их данными.



«Этого не должно было случиться, я никак не буду это оправдывать. Теперь мы меняем правила ведения бизнеса», — заявил новый глава Uber Дара Хосроушахи.



Взлом в 2016 году произошел, когда Uber руководил ее основатель Трэвис Каланик, уволившийся летом 2017 года. Он отказался комментировать сообщения о взломе.

Каланик ушел из Uber на фоне обвинений в сексизме со стороны сотрудников и грубом общении гендиректора с водителем.

