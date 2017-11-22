Полторак: в армии должно быть столько женщин, сколько пожелают служить

В Вооруженных силах Украины нужно создать равные условия для прохождения службы мужчинами и женщинами, в том числе в бытовых вопросах и в вопросах вещевого обеспечения, считает министр обороны Украины Степан Полторак.



"Сколько женщин должно быть в армии? Столько, сколько пожелают служить... Мы должны создать равные условия не только прохождения службы, но и в ношении формы, и в бытовых условиях. Мы видим и знаем, как это сделать, в том числе, и до завершения нашей реформы (ВСУ - ИФ) до 2020 года", - сказал он в ходе Всеукраинского женского конгресса в среду в Киеве.



С.Полторак проинформировал, что в украинских Вооруженных силах с 2014 года в результате российской агрессии погибли 3 женщины-военнослужащие.



"Через боевые действия прошли 6 тыс. женщин, 107 из них получили государственные награды, около 3 тыс. отмечены наградами Министерства обороны. Три женщины погибли", - сказал он.



Министр также выступил за то, что бы одним из его заместителей была женщина.



"Я за равные права для всех... За 34 года моей деятельности у меня никогда не было конфликтов с женщинами. Убежден, что женщина в армии - это успех будущих Вооруженных сил Украины", - сказал С.Полторак.

