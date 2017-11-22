Кабмин утвердил новый набсовет Нафтогаза

Кабмин утвердил новый набсовет Нафтогаза

Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 22 ноября, на заседании правительства, передает УНН.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, в новый состав наблюдательного совета вошли Клир Спотисед (гражданин Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада) и Александр Гриценко (председатель правления Укрэксимбанка - ред).

Говоря о членах наблюдательного совета Гройсман отметил, что Клэр Спотисвуд участвовала в создании газового рынка Великобритании, Бруно Лескуа работал на руководящих должностях в компании Gaz de france.