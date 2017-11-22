Кабмин утвердил новый набсовет Нафтогаза

Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 22 ноября, на заседании правительства, передает УНН.



Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, в новый состав наблюдательного совета вошли Клир Спотисед (гражданин Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада) и Александр Гриценко (председатель правления Укрэксимбанка - ред).



Говоря о членах наблюдательного совета Гройсман отметил, что Клэр Спотисвуд участвовала в создании газового рынка Великобритании, Бруно Лескуа работал на руководящих должностях в компании Gaz de france.

