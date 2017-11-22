В Украине будут штрафовать за ухудшение плодородия земель

Кабинет министров Украины принял постановление, которое предусматривает возмещение арендодателю убытков в случае ухудшения качества почвы арендованного земельного участка или приведения ее в непригодное состояние. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.



Как отмечается, постановлением о внесении изменений в Типовой договор аренды земли усовершенствован механизм управления в сфере использования и охраны земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв. Ожидается, что решение будет способствовать защите интересов арендодателей - владельцев земельных участков, а также увеличению поступлений в местные бюджеты.



Принятые усовершенствования предусматривают, в частности, фиксацию в договоре аренды показателей качественных характеристик почвенного покрова земельного участка на момент ее передачи в аренду, а также возмещение арендодателю убытков в случае ухудшения качества почвы арендованного земельного участка или приведения ее в непригодное состояние.



Также предусматривается установление срока выплаты арендной платы за пользование земельным участком и усиление ответственности в случае ее несвоевременной выплаты (штраф, пеня).

