Только 6% украинцев называют ситуацию в стране стабильной - опрос

Подавляющее большинство украинцев (68,2%) считают, что сегодняшняя ситуация в стране является напряженной, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в октябре-ноябре текущего года, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.



21,9% респондентов оценили нынешнюю ситуацию в Украине как взрывоопасную и лишь 6,2% опрошенных считают что ситуация в стране стабильная. Не смогли ответить на вопрос как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Украине 3,7% опрошенных.



Опрос проводили Центр социальных и маркетинговых следований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг и Центр Разумкова в период с 28 октября по 14 ноября 2017 года. Было опрошено методом личного интервью 20 тысяч респондентов во всех областях Украины без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 0,7%.

