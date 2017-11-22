Мусорные мешки за 420 долларов посеяли раздор в сети

Пользователи соцсетей изумились дорогостоящим сумкам, которые трудно отличить от обыкновенных пакетов для мусора. Об этом пишет Mashable.



Необычные сумки фирмы BIIS обнаружили на сайте испанского интернет-магазина. Аксессуар представлен в трех размерах. Самая маленькая сумочка «под мусорный пакет» стоит 258 долларов, самая большая — 423 доллара.



Дизайнерский ход вызвал недоумение у пользователей Twitter. «Мода буквально мусор сейчас», — пишет блогер Мишель Ауреллано (Michelle Aurellano), обратившая внимание на тренд.



Мишель поддержали и другие пользователи. «Такие вещи заставляют меня осознавать, что мы движемся назад», — пишет маркетолог Теодора Николае (Teodora Nicolae).



К ним присоединились защитники животных. «Итак животное убито с единственной целью стать мешком для мусора?! Абсолютно бессердечно и ужасно, боже мой», — возмущается This Blonde Gal‏. «Люди, остановитесь!» — вторит ей еще одна подписчица.



Другие не понимают негодования по поводу сумки-пакета. «Если Tiffany может продать консервную банку за тысячу долларов, то я не понимаю, почему кожаные мусорные мешки не имеют шанса», — замечает юзер.

