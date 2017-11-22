Путин: все предприятия должны быть готовы к производству военной продукции

Президент России Владимир Путин потребовал от всех предприятий быть готовыми к производству оборонной продукции. Об этом он сегодня сказал на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, подводя итоги учений Запад-2017, передает УНИАН.



"Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", - сказал Путин.



По его словам, в 2015-2016 годах этот вопрос уже обсуждался и были даны поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск. Эта работа проводится министерствами и ведомствами под руководством коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны РФ.



Кроме того, по словам Путина, была проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.



"Нам необходимо ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства военной продукции", - добавил Путин.

