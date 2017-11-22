Появилось видео захвата "Генпрокуратуры ЛНР"

В Сети опубликовали видео, на котором неизвестные проводят захват "генпрокуратуры ЛНР" в Луганске.







На кадрах четко видно, как из здания выходят гражданские, а его вход держит под прицелом автоматчик. Также в кадрах появляются люди с оружием, которые оцепили квартал вокруг здания.



Напомним, в здание "Генпрокуратуры" вошли около 200 вооруженных людей. Задержаны и выведены под конвоем начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере "генпрокуратуры ЛНР" Сергей Рахно, исполняющий обязанности "генпрокурора" республики Виталий Подобрый и еще более 20 человек.

